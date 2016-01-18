Mehmet Demirkol Burak Yılmaz tepkisi hakkında konuştu

Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçının ertelenmesi



Newcastle maçında bir gün önceden stadın dışarısında yolda buzlanma olduğu için maç ertelendi. Nedeni ise stada gelenler kaza yapmasın diye.



Yani Türkiye Futbol Federasyonu metorolojik olaylara göre maçları erteleyebilir. Yaptıkları açıklamada 'Metorolojik olaylara göre maç ertelenmesi yapamayız' diyorlar, yaparlar.



Ersan Gülüm'ün transferi hakkında...



Ersan'ı neden istiyorlar, Demba Ba söylemiş olabilir iyi oyuncu diye. Zaten Avrupa topçusu Ersan. Ama bir nedeni daha var. Çin'de Avustralya pasaportu olması katı kurallara rağmen oyuncuların transfer edilmesinde kolaylık oluyor. Ersan'da da Avustralya pasaportu var. O yüzden Ersan'ı istemelerinde önemli etkenlerden birisi de bu...



Çin'den gelen teklif ile ilgili Ersan, ben kesin gideceğim demediği sürece, gönderilmemeli zaten. Şenol Güneş'e katılıyorum bu konuda.

Bursaspor - Trabzonspor maçı



Bursaspor'dan başlayalım. Stat çok güzel olmuş. Borussia Dortmund'un sahasına benziyor. Oyuna gelince Hamza hocayı övmek lazım. Bu takımın hücum gücü çok iyi. Bunun hakkını veren bir oyun.



Serdar Aziz de iki asist bir gol. Hakikaten sağlam. O stadın dolması lazım ve dolar. Dolarsa da çok farklı bir stat olur orası.



Hamza hoca tam oturmuş gibi değil mi? Hamza hoca iyi hissediyor kendisini belli.Galatasaray'da böyle değildi. Bursaspor'la özdeşleştirmiş kendisini.



Stoch, Türkiye'de, bırak Türkiye'yi belki de kariyerinin en iyi oyununu oynadı. Başka yerlere gidersin taraftarın desteği sırtında hissedemezsin ama Bursaspor'da hissedebilirsin.



Burak Yılmaz'ın ıslıklanması...



Bu kadar uzun süre sakatlık yaşamış ve dönmek için yoğun bir çaba harcamış oyuncuyu ıslıklıyorsanız suç sizdedir oyuncuda değil. Bu bir insafsızlıktır. Sneijder'e pas verdi, taça gitti top. Hemen yuhlamaya başladılar 'Sen bizim Sneijder'imize nasıl hatalı pas atarsın' diye...



Burak'ın Çin'e gitmesini isteyenler varsa açık açık desinler, "Burak'cığım. Biz senin verdiğin emeklerinden dolayı müteşekkiriz. Ama biz seninle çalışmak istemiyoruz. Çin'den gelen teklifi değerlendir"



Burak'ın üzerinde bir santrfor bulmak kolay değil. Taraftar da var içinde ama ben yönetime diyorum daha çok. Bu adamın hakettiği bu değil.