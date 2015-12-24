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Mehmet Değirmenci'ye hayatının şoku çok ağır ceza
Nazilli Sanayispor ile Dallıcaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Mehmet Değirmenci yerde yatan rakibinin kafasına tekme atmıştı dudağı patlayan rakibini yaralayan Değirmenci 2 yıl futboldan men cezası aldığı bildirildi
24 Aralık 2015 Perşembe 17:20
Nazilli Sanayispor ile Dallıcaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Mehmet Değirmenci yerde yatan rakibinin kafasına tekme atmıştı dudağı patlayan rakibini yaralayan Değirmenci 2 yıl futboldan men cezası aldığı bildirildi
Aydın 1. Amatör Futbol Ligi'ndeki müsabakada Dallıcasporlu Kayhan Karakaş'ın yüzüne tekme atan Nazilli Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci'ye 2 yılfutboldan men, ardından da 21 maçta oynamama cezası verildi.
Nejat Doyuran başkanlığında toplanan Aydın Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci'ye Dallıcaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı oy birliğiyle 2 yıl futboldan men ve bu cezanın bitmesinin ardından 21 müsabakada oynamama cezası verdi.
Mehmet Değrimenci, Dallıcaspor-Nazilli Sanayispor maçında Kayhan Karakaş'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla cezalandırıldıktan sonra yerde yatan rakibinin yüzüne tekme atmıştı.
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