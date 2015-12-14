Medipol Başakşehir Seriyi 7 Maç Sonra Bozdu

Ligde 7 haftadır bileği bükülemeyen Başakşehir haftayı dün oynadığı maçı Luis Nani'nin klas gölü ile 1-0 mağlup kapadı, 7 hafta sonunda ilk mağlubiyetini almış oldu
Bu maçtan önce son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-turunculular, en son ligin 7. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti.
Öte yandan bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybeden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşısında da puan çıkaramadı. Sarı-lacivertliler karşısında bu sezon 5. yenilgisini alan İstanbul temsilcisi, 26 puanda kaldı.