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Medipol Başakşehir Şanlıurfaspor'u rahat geçti

Medipol Başakşehir Kupada karşılaştığı zayıf rakibi Şanlıurfaspor'u 3 golle geçerek 3 puanı alan taraf oldu

Medipol Başakşehir Şanlıurfaspor'u rahat geçti

 Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir, ilk yarısını 1 - 0 önde tamamladığı maçtan Semih Şentürk (2) ve Epureanu'nun attığı gollerle 3 - 0 üstün ayrılan taraf oldu.

ŞANLIURFASPOR'DAN KÖTÜ PERFORMANS

Bu galibiyetle turuncu lacivertli ekip, puanını 13'e çıkardı. Şanlıurfaspor'un ise henüz puanu bulunmuyor.

Stat: Şanlıurfa GAP
Hakemler: Mustafa Aydın, Hulusi Akırşan, Elif Yalçın
Şanlıurfaspor: Emrah Tuncel, Ekrem Dağ, Hikmet Balioğlu (Dk. 46 Halil Köçer), Şaban Özel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kubilay Sönmez, Erdi Kasapoğlu, Timur Bayram Özgöz, Mehmet Umut Ersöz (Dk. 46 Ahmet Aras), Ensar Enes Baykan, Edinho (Dk. 58 Erhan Kartal)
Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Musa Muhammed, Bekir İrtegün (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Alexandru Epureanu, Ferhat Öztorun, Enver Cenk Şahin, Rajko Rotman, Stephane Badji, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 66 Edin Visca), Semih Şentürk, Sokol Cikallleshi (Dk. 82 Hüseyin Altuğ Taş)
Goller: Dk. 23 ve 69 Semih Şentürk, Dk. 83 Epureanu (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 53 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)
Sarı kart: Dk. 65 Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)
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Medipol BaşakşehirŞanlıurfaspor
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