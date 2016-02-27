Medipol Başakşehir'in gözü avrupa biletinde!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yendi ve 4 maç sonra ilk kez sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 19. dakikada Doka ve 26. dakikada da Mehmet Batdal'la gole çok yaklaştı ancak Kayserispor kalecisi Ali Ahamadu kalesinde devleşti ve Başakşehir hücumcularına gol izni vermedi. Kayserispor'da Ömer Bayram ve William ile rakip kalede etkili oldu ancak sonuca gidemedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir golle başladı ve 50. dakikada Bekir İrtegün ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra Başakşehir farkı arttıracak gol fırsatlarından yararlanamadı. Kalan dakiakalarda başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Avrupa yolunda önemli bir 3 puan alan Medipol Başakşehir 39 puanla 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 23 puanla 15. sırada kendisine yer buldu.



Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Uygar Bebek, Mehmet Metin

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Bekir İrtegün, Yalçın Ayhan, Epureanu, Ferhat Öztorun, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Doka (Dk. 85 Rotman), Mossoro (Dk. 70 Napoleoni), Mehmet Batdal (Dk. 90 Cikhalleshi)

Kayserispor: Ahamada, Zeki Yavru, Simic, Mustafa Akbaş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Furkan Özçal, Mijailovic (Dk. 80 Sinan Bakış), Biseswar (Dk. 85 Adnane), Lopez (Dk. 62 Berkan Emir), Oliveira

Gol: Dk. 50 Bekir İrtegün (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 49 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 84 Zeki Yavru, Dk. 86 Mustafa Akbaş (Kayserispor)