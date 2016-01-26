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Medipol Başakşehir fırsat tepti

Medipol Başakşehir dün oynadığı karşılaşmanın ilk yarsında 1-0 geriye düşsede ikinci yarıda bulduğu golle beraberliği kurtardı

Medipol Başakşehir fırsat tepti

 Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 19. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1 - 1 berabere kaldı.

GOLLER EREN VE EDIN VISCA'DAN

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta konuk Kasımpaşa, 45. dakikada Eren Derdiyok'un kaydettiği golle 1 - 0 öne geçti.

İlk yarısı 1 - 0 konuk Kasımpaşa'nın üstünlüğünde biten mücadelede ev sahibi Medipol Başakşehir, 80. dakikada Edin Visca ile durumu 1-1'e getirdi.

PAŞA 6. BAŞAKŞEHİR 4. SIRADA

Bu sonucun ardından konuk Kasımpaşa puanını 31'e yükseltirken 6. sırada yer aldı. Puanını 33'e çıkartan Medipol Başakşehir ise averajla 4. sırada kaldı.
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Medipol Başakşehir
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