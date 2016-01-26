Medipol Başakşehir fırsat tepti

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 19. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1 - 1 berabere kaldı.
GOLLER EREN VE EDIN VISCA'DAN
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta konuk Kasımpaşa, 45. dakikada Eren Derdiyok'un kaydettiği golle 1 - 0 öne geçti.
İlk yarısı 1 - 0 konuk Kasımpaşa'nın üstünlüğünde biten mücadelede ev sahibi Medipol Başakşehir, 80. dakikada Edin Visca ile durumu 1-1'e getirdi.
PAŞA 6. BAŞAKŞEHİR 4. SIRADA
Bu sonucun ardından konuk Kasımpaşa puanını 31'e yükseltirken 6. sırada yer aldı. Puanını 33'e çıkartan Medipol Başakşehir ise averajla 4. sırada kaldı.