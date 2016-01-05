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Mbia krizine Başkan Muharrem Usta el attı

Ücretini alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği söylenen Mbia konusunda Bordo-Mavililerin yeni başkanı Muharrem Usta bu konu ile özel olarak ilgileniyor

Mbia krizine Başkan Muharrem Usta el attı

 Kulübe ihtar çeken ve eski yönetimin yaptığı sözleşme gereği bu yılki alacaklarının hepsini faiziyle birlikte isteyen Kamerunlu futbolcuya rest çekildi.



29 yaşındaki yıldızın avukatı ve menaceriyle masaya oturan Usta, “Sıkıntılarınız bizim zamanımızla alakalı değil. Nitekim göreve geldiğimizde size para da ödedik. Biz Mbia ile devam etmek istiyoruz. Fakat eski yönetimin yaptığı sözleşme ile bu mümkün değil. Yeni bir kontrat yapalım. Olmayacak şeyleri vaat etmek bizim işimiz değil. Mevcut borcu da yapılandıralım” dedi. Usta, Mbia’nın temsilcilerine diğer şıkkı da şu sözlerle açıkladı:



‘Serbest kalamaz’



“Eğer yeni sözleşme önerimizi kabul etmiyorsanız. O zaman bu yılki alacağın hepsini öderiz. Mbia’nın serbest kalmasının da önüne geçmiş oluruz. Bu durumda siz teklif getirirsiniz. Belirlediğimiz bonservis bedeli olursa satarız” Usta başka bir ihtimalin olmadığını Mbia’nın menacerine açıklarken şimdi onların vereceği cevap bekliyor. 



Artık tavan ücret 2 milyon Euro



Trabzonspor Yönetimi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik tabloyu düzeltmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda futbolcu alacakları yapılandırılacak, herkesle yeni sözleşme imzalanacak. Futbolcularla tek tek masaya oturacak olan Bordo-Mavililer, maaşları dengeleyecek. 



Tavan ücret olarak da en fazla 2 milyon Euro ödenecek. Kaptan Onur Kıvrak dahil herkesin yeni şartlara uymasını istenecek, mevcut sözleşmelerin büyük bölüme ekstra uzatılacak. Yetişmesi durumunda bazı isimlerle devre arasında, kalanlarla da sezon sonunda kontrat yenilenecek. Yönetimin hedefi futbolculara 1 yılda ödenen 100 milyon TL’lik toplam rakamı ciddi anlamda aşağıya çekmek. Aynı zamanda ücret adaletini sağlamak.

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Muharrem UstaMbia
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