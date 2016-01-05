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Maymun benzetmesine 3 ay hapis

Galatasaray eski yöneticisi ve spor yazarlığı yapan Aziz Üstel bir radyo programında Alper Potuk için maymun benzetmesi yapmıştı, yıldız futbolcunun açtığı dava karara bağlandı ve Aziz Üstel 3 ay hapis cezası aldı

Maymun benzetmesine 3 ay hapis

 Fenerbahçeli Alper Potuk'a bir radyo programında 'maymun' benzetmesi yapan Galatasaray eski yöneticisi ve spor yazarı Aziz Üstel, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, bir radyo programında kendisine 'maymun' benzetmesi yapan Aziz Üstel'i affetmedi.

Potuk'un açtığı davada yargılanan Üstel, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezasını para cezasına çeviren mahkeme, Aziz Üstel'in bin 740 TL ödemesine hükmetti.

Alpet Potuk, önceki sezon Galatasaray maçı öncesi, "Şampiyon olursak Arena'da saçlarımı kestireceğim" demiş, Galatasaray'ın eski yöneticisi Aziz Üstel ise, "Saçlarını kestirirse maymuna döner" yorumunu yapmıştı. 

AZİZ ÜSTEL "ÜÇ KEZ ÖZÜR DİLEDİM, BİR DAHA DİLERİM" DEMİŞTİ



Aziz Üstel, savcılıkta verdiği ifadesinde, kimseye hakaret etmediğini, Potuk'a saçını kestirme şekli sebebiyle şaka yaptığını fakat yanlış anladığını ileri sürdü. Potuk'tan üç kez özür dilediğini bir kez daha özür dilemek istediğini kaydeden Üstel uzlaşmak istediğini de savcıya bildirdi. Fakat Alper Potuk bu teklifi geri çevirdi. 

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