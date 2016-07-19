Max Kruse, Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray’ın Wolfsburg’un yıldız isimlerinde Max Kruse için yaptığı transfer teklifinin, Alman oyuncu tarafındna reddedildiği ortaya çıktı.



Wolfsburg taraftarının çok sevdiği Kruse’nin Galatasaray’ı reddetmesi, Almanlarca sevinçle karşılandı. Kruse’nin kariyerine Wolfsburg takımında devam etmek istediği dile getirildi.



Wolfsburg takımının, yıldızları Julian Draxler ve Kruse gibi isimleri takımda tutmak istediği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 9 gol atıp 12 asist yaptı.



Yıldız futbolcunun transferinde Galatasaray'ı reddetme sebebinin geçtiğimiz günlerde yaşanan darbe girişimi olduğu öğrenildi.