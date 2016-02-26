Matilde Mourinho babasını çok kızdırdı!

Adı İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile anılan Jose Mourinho'nun kızı Matilde, babasının onaylamadığı biriyle beraber. Ünlü teknik direktörün 19 yaşındaki kızı, gönlünü 30 yaşındaki Danny Graham'a kaptırdı.



AİLE İLE TANIŞTIRACAK

Çifte yakın kaynaklar, ikilinin kısa sürede yakınlaştıkları ve Mathilda'nın İngiliz futbolcuyu ailesi ile tanıştırmak üzere Portekiz'e götürdüğünü aktardı. Birlikte Lizbon'a giden Mathilda ve Danny burada bir çok yer gezdi. Küçük Mourinho, aynı zamanda futbolcuyu anneanne ve dedesiyle de tanıştırmak üzere yaşadığı şehir olan Setubal'a da götürdü.

MOURINHO İSTEMİYOR

İngiliz The Sun'ın haberine göre, baba Mourinho, kızının Graham'la çıkmasından memmun değil. Portekizli teknik adamın, kızının henüz lise öğrenimini tamamlamadığı ve aralarındaki yaş farkı yüzünden bu ilişkiye sıcak bakmadığı belirtildi.

GRAHAM, CHAMPIONSHIP'TE

Fanatik gazetesinin haberine göre; Graham, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giymesine rağmen şu an İngiliz Championship Lig'inin Blackburn Rovers kulübüne kiralandı.