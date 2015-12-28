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Marvin Zeegelaar 45 milyon euro bonservis ücreti şaşırtıyor

Elazığspor'da bir zamanlar forma giyen başarılı futbolcu Marvin Zeegelaar Sporting Lisbon'a transfer oldu ve sözleşmesindeki 45 milyon euro'ya serbest kalır maddesi şaşırttı

Marvin Zeegelaar 45 milyon euro bonservis ücreti şaşırtıyor
 Elazığspor'da bir zamanlar forma giyen başarılı futbolcu Marvin Zeegelaar  Sporting Lisbon'a transfer oldu ve sözleşmesindeki 45 milyon euro'ya serbest kalır maddesi şaşırttı

Elazığspor'da tutunamayan ve bonservis bedeli olmadan kulüpten ayrılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Portekiz devi Sporting Lisbon'a transfer oldu.

Sporting ile 4.5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Marvin Zeegelaar'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de bu transferin en çok konuşulan noktalarından oldu. Sporting Kulübü 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine ''45 milyon euroya serbest kalır'' maddesi koydurdu.

Marvin Zeegelaar, Elazığspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalmış, daha sonra Rio Ave'nin yolunu tutmuştu. Zeegelaar imza sonrasında ''Sporting gibi bir kulüpte transfer olarak bir hayali gerçekleştirdim. Korkmuyorum. Bana verilen şansı kullanmak için çok çalışacağım'' açıklamasını yaptı.

Kaynak : Sporx

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