Martin Linnes kimdir? Linnes Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor!

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Martin Linnes'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. İddiayı ortaya atan Fanatik Gazetesi, Linnes'in Galatasaray'dan alacakları olduğunu yazdı. Ayrıca iddiaya göre Linnes, Galatasaray'ın Avrupa'dan ben cezası aldığı için transfer olmak istiyor.
Martin Linnes transfer olacak iddiası
Fenerbahçe ile ilgili çok önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Buna göre Galatasaray forması giyen Martin Linnes, alacakları zamanında ödenmediği ve Avrupa’dan men cezası geldiği için sarı kırmızılılardan ayrılma hazırlıkları yapıyor. Bu sezon Molde formasıyla Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye şık bir gol atan Norveçli futbolcunun, menacerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler’e önerildiği öne sürüldü. Hatta Linnes’in menaceri Jim Solbakken’in bu konuyu görüşmek için bu hafta İstanbul’a geleceği bile iddia edildi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’ün durumu belirsizliğini korurken, menajerlerin bu oyuncunun yerine Fenerbahçe’ye sürekli sağ bek önerdikleri öğrenildi. Martin Linnes kimdir?
Martin Linnes, 20 Eylül 1991 tarihinde Norveç'in Kongsvinger kentinde dünyaya geldi.
Futbol yaşamına Sander altbünyesinde başlayan Linnes, daha sonra Kongsvinger altyapısına geçti ve 2010'da as grupa yükselerek 5 Mayıs 2010 tarihinde grupının Sandefjord ile deplasmanda oynadığı maçın son seksiyonlerinde oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı.
Norveç 1. Ligi'nde 15 maçta forma giyen Linnes, o sezon grupının grup düşmesine engel olamazken, 2011'de Norveç 2. Ligi'nde 26 maça çıkığ 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
2012 senesinin Ocak ayında bedelsiz olarak Molde'ye aktarma olan Linnes, hızlıca grupının vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.
2012 ve 2014'te ligde şampiyonluk yaşam sürdüren Linnes, 2013 ve 2014'te de Norveç Kupası'nı kaldırdı.
Molde formasıyla şu ana kadar 152 resmi maçta vazife alırken, 14 gole imza atıp 16 asist yapan Linnes'in adı geçen sene Beşiktaş ile de sıkça anılmıştı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Molde'nin Fenerbahçe ile oynadığı İki maçta da forma giyen Linnes, sağ bekte sürati, aceleluğu ve tesirli driplingleriyle ön plana çıkmıştı.
Norveç'in U-21 ve U-23 milli gruplarında vazife alan Linnes, 2013 senesinde A Milli Takım forması giymeye başladı ve şu ana kadar 12 kez milli oldu.