Martin Linnes kimdir? Linnes Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor!

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Martin Linnes'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. İddiayı ortaya atan Fanatik Gazetesi, Linnes'in Galatasaray'dan alacakları olduğunu yazdı. Ayrıca iddiaya göre Linnes, Galatasaray'ın Avrupa'dan ben cezası aldığı için transfer olmak istiyor.



Martin Linnes transfer olacak iddiası



Fenerbahçe ile ilgili çok önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı...



Buna göre Galatasaray forması giyen Martin Linnes, alacakları zamanında ödenmediği ve Avrupa’dan men cezası geldiği için sarı kırmızılılardan ayrılma hazırlıkları yapıyor. Bu sezon Molde formasıyla Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye şık bir gol atan Norveçli futbolcunun, menacerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler’e önerildiği öne sürüldü. Hatta Linnes’in menaceri Jim Solbakken’in bu konuyu görüşmek için bu hafta İstanbul’a geleceği bile iddia edildi.