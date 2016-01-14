Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Martin Linnes imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yeni transferi Martin Linnes Başkan Dursun Özbek ile imza töreninin ardından samimi açıklkamalarda bulundu

Martin Linnes imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu

 Galatasaray'ın yeni transferi Martin Linnes, resmi imzayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Başkan Dursun Özbek'le birlikte attı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi imza töreni sonrasında kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada ise çok mutlu olduğunu, kendinden beklentilerin ne olduğunu bildiğini söyledi.

Galatasaray'ın Norveç ekibi Molde'den kadrosuna kattığı sağ bek Martin Linnes, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Şu zamana kadar her şey son derece profesyonelce ilerliyor. Galatasaray hakkında pek çok şey duydum, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Umarım gollerle, paslarla, asistlerle çok güzel anlara imza atarız." dedi.

24 yaşındaki Norveçli milli oyuncu, hücum futboluna da yatkın olduğunu belirtirken, "Ben ileri gitmeyi seven bir oyuncuyum,. Ofansif tarafımı sergilemeyi seviyorum ama asıl amacım defans hattındaki görevimi yerine getirmek, ardından hücuma destek vermek." şeklinde konuştu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Martin Linnes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.