Martin Linnes imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yeni transferi Martin Linnes, resmi imzayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Başkan Dursun Özbek'le birlikte attı.



Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi imza töreni sonrasında kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada ise çok mutlu olduğunu, kendinden beklentilerin ne olduğunu bildiğini söyledi.

Galatasaray'ın Norveç ekibi Molde'den kadrosuna kattığı sağ bek Martin Linnes, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Şu zamana kadar her şey son derece profesyonelce ilerliyor. Galatasaray hakkında pek çok şey duydum, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Umarım gollerle, paslarla, asistlerle çok güzel anlara imza atarız." dedi.

24 yaşındaki Norveçli milli oyuncu, hücum futboluna da yatkın olduğunu belirtirken, "Ben ileri gitmeyi seven bir oyuncuyum,. Ofansif tarafımı sergilemeyi seviyorum ama asıl amacım defans hattındaki görevimi yerine getirmek, ardından hücuma destek vermek." şeklinde konuştu.