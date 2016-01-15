Martin Linnes'den ayağının tozu ile Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın Molde'den transfer ettiği sağ bek Martin Linnes, Fenerbahçe'ye gol atmasının Türkiye'de iyi şeyler yapabileceğinin sinyalini verdiğini söyledi.



Galatasaray'ın Norveç ekiplerinden Molde'den transferi Martin Linnes, GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın formasını giyecek ilk Norveçli futbolcu olan Martin Linnes, ülkesinde herkesin sarı-kırmızılı takımı çok iyi tanıdığını belirterek, "Norveç'te oynarken de Galatasaray'ı tanıyordum. Sadece ben değil Norveç'te herkes Galatasaray'ı çok iyi bilir çok iyi tanır. Çünkü Avrupa'da yaptıkları ve başarıları ortada. Diğer taraftan Türkiye'de elde ettikleri başarılar ortada. O yüzden böyle büyük bir camiaya hizmet edeceğim için mutluyum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum" dedi.

"İSTEDİĞİM TEK ŞEY EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK"

Transfer sürecinin çok uzun bir geçmişinin olmadığını ifade eden başarılı futbolcu, "Bu süreç ocak ayının başına dayanıyor. İlk o zaman böyle bir ilgi olduğunu duydum. O zaman konuşuldu kulüpler anlaştı. Sonunda da böyle büyük bir camiaya transferim gerçekleşti. Şu an istediğim tek şey bir an önce bu camiaya en iyi şekilde hizmet etmek" diye konuştu.





"SNEIJDER VE SELÇUK'LA TANIŞMAM BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ANDI"

Wesley Sneijder ve Selçuk İnan ile tanışmasının kendisi için çok özel bir an olduğunu vurgulayan Linnes, "Çok önemli iki oyuncu ile tanışma fırsatı buldum. Bir tanesi Türkiye'nin diğeri Hollanda'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. Aynı zamanda bizim takım en önemli iki oyuncusu. Onlarla birlikte oynama şansı beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü buraya gelmeden önce ikisini de birçok kez seyrettim ve kendimi şanslı hissediyorum. Galatasaray'da 27 numarayı giyeceğim. Güzel bir numara" şeklinde konuştu.

"UMARIM GALATASARAY FORMASIYLA DAHA ÇOK GOL ATMA ŞANSIM OLUR"

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı gol attığını söyleyen sarı-kırmızılı takımın yeni transferi, "İki maçta da çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu da bana Türkiye'de iyi şeyler yapabileceğimin sinyalini verdi. O yüzden bir an önce başlayıp takıma maksimum seviyede katkı vermek istiyorum. Sağ bek oynuyorum ama atak yapmayı seven bir sağ bek olarak oynuyorum. Molde'de birçok gol attım. Umarım Galatasaray formasıyla daha çok gol atma şansım olur. Tabi diğer taraftan defansif anlamda iyi işler çıkaracağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNİK ADAMLA ÇALIŞACAĞIM"

Teknik Direktör Mustafa Denizli hakkında da açıklamalar yapan Norveçli oyuncu, "Çok önemli bir teknik adamla çalışacağım. Çünkü istatistiklere bakıldığında büyük başarılara imza atmış bir teknik direktör. O yüzden bir an önce onunla çalışmaya başlayıp birçok şey öğreneceğim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'de oynayan ilk Norveçli futbolcu olacağım. Umarım Norveç'i burada iyi şekilde temsil ederim" dedi.

Son olarak Galatasaray taraftarları için de açıklamalarda bulunan Linnes, sözlerini şöyle tamamladı:

"UMARIM ONLARI ÇOK MUTLU EDERİM"

"Gelmeden önce Galatasaray taraftarı ile ilgili birçok video seyrettim. Neler yapabileceklerini biliyorum. Mükemmel şovlar hazırlıyorlar, oyuncuları inanılmaz motive ediyorlar. Bir an önce karşılarına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım ben de onları çok mutlu ederim."