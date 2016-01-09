Martin Linnes Bombası Patladı

Sağ bek takviyesi için uzun süredir çalışan Galatasaray yönetimi Norveç takımlarından Molde forması giyen Martin Linnes ile anlaşmaya vardı.



ROTA LINNES'E ÇEVRİLDİ

Ajax'ta forma giyen Van Rhijn'in, kulübünün kiralama formülüne olumsuz yanıt verip 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi, PSG'li Van der Wiel'in ise yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle Galatasaray rotasını Çarşamba günü Linnes'e çevirdi.

GELMEYİ KABUL ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; 24 yaşındaki başarılı sağ bek oyuncusu Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Martin Linnes'in kulübü Molde ise oyuncunun transferi için Sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon euro istedi. Ancak Galatasaray, Norveç kulübü ile görüşmelerini sürdürürken transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

DONK'A 2,5 MİLYON EURO

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Donk için Kasımpaşa'ya 2.5 milyon euro ödeyecek.