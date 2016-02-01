Marko Vejinovic'e büyük şok!

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivisie) son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarların büyük tepkisini çeken Feyenoord’da yıldız oyuncu Marko Vejinovic’in, bir grup tarafından ölümle tehdit edildiği bildirildi.

Feyenoord Kulübünden yapılan açıklamada, polisin, futbolcunun evine kadar giderek kendisi ve eşini ölümle tehdit ettikleri ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Kendilerini derinden üzen tehdit olayını çirkince bulan Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde, futbolcunun özel adresine giderek yapılan bu davranışın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Rotterdam polisi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın cumartesi gecesi yaşandığını duyurdu.

Vejinovic'in eşinin telefonla verdiği bilgi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaşları 18 ile 20 arasında değişen 7 kişiyi gözaltına aldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Hollanda medyası benzer bir tehdit olayının Feyenoord’un forvet oyuncusu Michiel Kramer’e yönelik yapıldığını da yazdı.

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Feyenoord, dün ligin zayıf ekiplerinden ADO Den Haag’a 2-0 yenilerek peş peşe 5. mağlubiyetini almıştı.

Zirve yarışından iyice kopan Feyenoord, lider PSV’nin 14 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.