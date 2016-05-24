Mario Gomez’in alternatifi Bony

Beşiktaş’ın, Manchester City forması giyen Wilfried Bony’yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Mario Gomez’le yolların ayrılması halinde 27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için İngiliz kulübüne resmi teklif yapılacak. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa başarılı futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilecek.



Geçen sene Demba Ba bu sezon Mario Gomez ile yakaladığı başarılı forvet transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş Yönetimi, Alman golcünün ayrılma ihtimali nedeniyle forvet çalışmalarına hız verdi. Falcao, Mandzukic, Torres ve Dzeko gibi isimlerle anılan siyah-beyazlı kulüp, “FEDA” dönemindeki ilk göz ağrısı olan Wilfried Bony’yi tekrar gündemine aldı.



Hollanda Ligi’nde forma giyerken attığı gollerle Samet Aybaba döneminde transfer listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu yeniden Beşiktaş’ın radarına girdi.



Manchester City’de top koşturan 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon fazla şans bulamaması nedeniyle umutlanan siyah-beyazlılar yaz döneminde İngiliz ekibinin transfer politikasını yakından izleyecek. Ada kulübünün forvet hattına yeni oyuncu alması durumunda Bony’nin takımdan ayrılmak isteyeceğini planlayan siyah-beyazlı kulüp, bonservisi yaklaşık 20 milyon euro olan Bony’yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.



Torres de listede



Ceza sahası içerisinde çok hareketli bir oyuncu olan Wilfried Bony’nin, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Türkiye’de gol krallığına ulaşabileceğini düşünen Beşiktaşlı yöneticilerin, Fildişi Sahilli forvetin transferi konusunda fikir birliğine vardıkları aktarıldı.



Fernando Torres ile geçtiğimiz sezon da temas halinde olan ancak Gomez’i renklerine bağlayan Beşiktaş Yönetimi, İspanyol oyuncuyu da yakından takip ediyor.



Atletico Madrid formasıyla Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi finali mücadelesi verecek olan Torres’in sözleşme uzatmaması durumunda Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Kulüpten sızan haberlere göre Torres, Atletico Madrid ile anlaşamaması durumunda Beşiktaş’a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.



Wilfried Bony son 5 yılda değerini sürekli katladı. Vitesse 4 milyon euroya Sparta Prag’dan transfer ettiği Bony’yi 14 milyon euroya Swansea’ye sattı. Manchester City ise Fildişi Sahilli golcü için geçen sezon devre arasında Swansea’ye tam 32 milyon euro ödedi.