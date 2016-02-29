Mario Gomez'den Saraçoğlu itirafı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın Alman oyuncusu Mario Gomez, bu maçın kendisi için ayrı bir deneyim oyacağını söyledi.



Gomez, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, kulüpte ve şehirde her şeyin Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasına odaklandığını belirterek, bu düellodan şampiyonluk mücadelesi için gerçek bir işaretin çıkabileceğini kaydetti.

"ORAYI MERAK EDİYORUM"

Bu maçı sabırsızlıkla beklediğini ifade eden 30 yaşındaki golcü oyuncu, Türkiye'de güvenlik gerekçeleriyle derbileri rakip takım taraftarlarının statta izlemesine izin verilmediğini aktarırken, "Fenerbahçe'nin stadındaki havayı merak ediyorum. Orada şimdiye kadar oynamadım. Bu benim için yeni bir şey" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN %100'ÜM"

Gomez, Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alması yönünde bir umut taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya, "Ben performansımın yüzde 100'ünde olduğum zaman, şans bulacağımı biliyorum. Şimdi tam da o durumdayım. Artık hiçbir şeyi varsaymıyorum. Fiorentina'da bulunduğum iki yılda, çok fazla geleceği düşünmemem gerektiğini öğrendim" cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIMA BİR ŞEYLER KATABİLİRİM"

Almanya Milli Takımı'na katkı sağlayabileceğini ifade eden Gomez, "Şu anda milli takımda bulunan oyunculardan farklı tarzım var. Bundan dolayı da değerli olabilirim. Hangi rolde olursa olsun, kalitemle orada bulunmayan şeyleri takıma katabilirim. Geride kalan Dünya Şampiyonası, büyük turnuvalarda sadece 11 değil 23 önemli oyuncu olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.





"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR"

"Türkiye'de şampiyon kim olur?" sorusuna, "Beşiktaş" yanıtını veren Alman futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda ise Almanya'nın mutlu sona ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.