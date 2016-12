Mario Gomez “Türkiye’de Kendimi İyi Hissediyorum”

Gomez, Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, geçmişte sakatlığından dolayı 2 yıl boyunca büyük zorluklar çektiğini ama şu sıralar formda olduğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.



"Beşiktaş belki başlangıçta belirsizliğe attığım bir adımdı ancak bir o kadar da doğru bir karar oldu." ifadelerini kullanan Gomez, "Çünkü burada, Bayern Münih'te olduğu gibi benzer hedefler olduğunu anladım. Buradaki süre bana, kendini bir yerde iyi hissetmenin ve güven unsurunun da ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kalmayı düşünebilirim. Görüşmeler şimdi başlayacak ve sonucunda ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş taraftarlarının takımdan ayrılmasından endişe duyması konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine Gomez, "Bu her zaman böyledir. Özellikle de benim gibi kiralanmış oyuncular için. Fakat birkaç hafta önce sözleşmemin uzatılmasıyla ilgili opsiyonu değerlendirmemiş olmam, belirli bir şeyin işareti değildir. Bu opsiyon, Floransa ve Beşiktaş kulüpleri arasındaydı. Ben de bunu kabul ettim ama her zaman, kararımı sezon sonunda vereceğimi söyledim." cevabını verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde başarısız olmalarına rağmen Beşiktaş'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğuna inandığını ifade eden Gomez, Türkiye'deki siyasi durumun kendisini nasıl etkilediği şeklindeki bir soruya karşılık da şunları kaydetti: "Tabii ki önemli etkisi var, bu konuda bir şeyi gizlememek lazım. Ancak çoğu şeyi, medyada yansıtıldığından daha farklı buluyorum. Kendimi iyi ve güvende hissediyorum. En azından böyle kalmasını ya da bazı konuların çözüme kavuşturulmasıyla gelecekte daha da iyi olmasını ümit ediyorum. Harika bir ülke olması sebebiyle bunu Türkiye için de ümit ediyorum." "Sahamızda oynadığımız son 2 maçtaki havayı kesinlikle daha önce yaşamadım"



Gomez, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada ise Beşiktaş’ın 2015-16 sezonundaki hedefinin şampiyonluk olduğunu ve taraftarların da bunu hayal ettiğini belirterek, "Fakat şampiyonluk için favori değildik." yorumunu yaptı. Kulübün şampiyon olma konusundaki zamanlamasının iyi olduğunu dile getiren Gomez, "Yeni statta şampiyonluğumuzu kutladık. Stattaki şampiyonluk kutlamamızda tüylerim diken diken oldu." şeklinde görüş belirtti. Gomez, Beşiktaş'taki şampiyonluğun, daha önce Stuttgart ve Bayern Münih ile yaşadıklarından daha duygusal olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Bu karşılaştırılmaz. Burada yaşananlar benzersizdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda finallerde oynadım ancak sahamızda oynadığımız son 2 maçtaki havayı kesinlikle daha önce yaşamadım. Bu kadar duygulu ve harika anlar. Taraftarların sevinci inanılmazdı." Almanya Milli Takımı’nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) aday kadrosuna girmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Gomez, "Bu, benim için bir ara hedef. Almanya ile Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Final günü 10 Temmuz'daki doğum günümde takım arkadaşlarımla kupayı kaldırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.