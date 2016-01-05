Mario Gomez Türkiye kariyeri hakkında samimi açıklamalar

Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geliş sürecini anlattı.



Ülke basınına konuşan golcü oyuncu Mario Gomez, İstanbul'a geleceği zaman çevresinden tepkiler aldığını belirterek, "Bana 'Sen çıldırdın mı? Floransa'dan İstanbul'a giderek iki sınıf aşağı iniyorsun' dediler. Ama hiçbirinin Türkiye'den ve Türkiye'deki futboldan haberi yoktu. Bu görüşlerin ardından İstanbul'a gitmenin hata olacağını düşündüğüm bir dönem vardı ama buraya daha önce gelen insanlar bana; 'İstanbul'dan teklif aldıysan hemen değerlendir. Hayatının en güzel yıllarını geçirirsin' deyince kararımı verdim" dedi.





"4 HAFTAYA İHTİYACIM VARDI"

Beşiktaşlı oyuncu Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geldiğinde, zamanla performansını yakaladığını ifade ederek, "Şenol Güneş ile tanıştığımızda hazırlık için ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Forma girmek için 4 haftaya ihtiyacım vardı. İlk etapta temel idmanlarla hem takıma alışma hem de vücut olarak güven kazanmayı amaçladım. Sonrasında kendimi buldum" şeklinde konuştu.