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Mario Gomez takımı Beşiktaş hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Gаziаntеp filеlеrini iki kеz hаvаlаndırаrаk ligdеki gоl sаyısını 15'е yüksеltеn Almаn yıldız Mario Gоmеz önemli аçıklаmаlаr yаptı

Mario Gomez takımı Beşiktaş hakkında flaş açıklamalarda bulundu

 Hava şartları müsaade etti, Beşiktaş ligin ikinci yarısına Gaziantepspor maçıyla başladı. Kara Kartal,Fenerbahçe’nin yenildiği haftada futbol şov yaptı, 4-0 kazandı. Attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Mario Gomez, maçın ardından takım arkadaşlarına ve hocası Şenol Güneş'e övgüler düzdü. 



'ŞAMPİYONLUĞA İNANDIK'

Şampiyonluk için çok iddialı olduklarını dile getiren Alman golcü, Bayern Münih’teki günlerine göndermede bulundu. Gomez, ''Jupp Heynckes ile Bayern Münih’te önemli başarılar yaşamıştım. Şu anda onları tekrar yaşıyor gibiyim. Şenol Güneş’in çalışma disiplini, bizlere yaklaşımı Heynckes ile aynı. Şampiyonluk için hepimiz inanmış durumdayız. Çok iyi bir ekibiz ve sadece çalışmaya, mücadele etmeye dayalı bir oyun yapımız var'' ifadelerini kullandı.



'SİSTEM SAAT GİBİ İŞLİYOR'



Alman süperstar, Siyah- Beyazlılar'ı eski takımı Bayern Münih'e benzeterek, ''Beşiktaş, Türkiye'nin Bayern'i desek yanlış olmaz. Takım içinde değişiklik olsa da sistem bir saat gibi işliyor. Bu da bizi şampiyonluğa ulaştıracak. Her maça final gibi çıkıyoruz. Bu yarışın sonunu başarılı bir şekilde getireceğiz. Kupa kaldırmayı çok özledim. Umarım önce lig, ardından da Türkiye Kupası’nda zafere ulaşırız. Sonraki hedefim de EURO 2016'da kupayı havaya kaldırmak'' diye konuştu.

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