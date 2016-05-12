Mario Gomez Messi ve Ronaldo'ya Meydan Okudu!

Beşiktaş 'ın yıldız futbolcusu Mario Gomez açıklama larda bulundu. Süper Lig'de 25 kez fileleri sallayarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan ve siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan oyuncunun formu, yaklaşan EURO 2016 öncesinde ülkesinde memnuniyet yarattı.

Playboy'a konuşan Gomez, Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvada bireysel hedefleri bulunmadığını, ülkesinin başarısını istediğini aktardı: "Benim bu turnuva için tek kaygım şampiyonluğa ulaşmamız. Oyuna sonradan girip üç dakika görev alsam da, katkım olacaksa ne mutlu bana".

Kendisi olmaktan memnun olduğunu dile getiren Beşiktaşlı futbolcu, şöyle devam etti:

"Kariyerimi ne Messi , ne Ronaldo , ne Neymar ne de Zlatan'a değişmem. Bu oyunculardan bir tanesinin yerinde olmak istemezdim. Bunlar gerçekten yıldız isimler. İnanılmaz paralar kazanıyorlar. Ancak bunu tercih etmezdim.



Zlatan Ibrahimovic güya Paris'te yaşıyor ama kapının önüne adım atması kolay olmuyor. Bu yüzden ben, şu an Beşiktaş'ta oynayan Mario'yu tercih ederim. Yemek yemeye gidebiliyorum, tatile çıkabiliyorum, hayatı olduğu gibi yaşayabiliyorum".

'İstanbul kararımı eleştirmişlerdi ama...'

Fiorentina'da geçirdiği sıkıntılı dönemin ardından Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açtığını da aktaran yıldız futbolcu, "İstanbul'da yeniden eski gücüme kavuştum. İstatistik olarak da eski günlere döndüm ve buraya gelme kararımın doğruluğunu gördüm. Oysa birçokları artık benim kariyerimin sona erdiğini söylemiş ve İstanbul'a gelişimi eleştirmişlerdi. Tüm bunlar saçmalıktı" dedi.