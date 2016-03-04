Mario Gomez maçın hakemine isyan etti!

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez Torku Arena'da maçın hakemine ilginç bir tepki gösterdi.



Maç 0-0 devam ederken yaşanan bir pozisyon sonrası oyun durdu.

Maçın tekrar başlaması için hakemin düdüğünü bekleyen siyah beyazlı futbolculardan Mario Gomez düdük gecikince hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Hakeme eliyle çabuk olması işaretini yapan Gomez daha sonra ellerini yanağına götürerek "Uyuyor musun?" anlamında bir hareket yaptı.

Alman yıldızın bu sitemi sosyal medyada da çok konuşuldu.