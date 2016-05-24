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Mario Gomez Kararsız Kalıyor!

Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmasında ki en büyük rol sahibi gol kralı Mario Gomez, Türkiye’de kalıp kalmayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek.

Mario Gomez Kararsız Kalıyor!

Attığı gollerle Beşiktaş'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Mario Gomez, siyah-beyazlılarda geçirdiği döneme ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Ülkesinde yayın yapan Bild gazetesine konuşan Alman golcü, Beşiktaş'a geliş sürecinin kendisi açısından kolay olmadığını ifade ederek "Açıkçası verdiğim karardan tam anlamıyla emin değildim.

Ancak Beşiktaş'a gelmek, kariyerim açısından en doğru şey oldu." dedi. Bonservisi hususunda Fiorentina ile Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğunu belirten golcü oyuncu, kendi isteğinin de bu süreçte hesaba katılacağını söyledi. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Gomez, "Daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde ve Dünya Kupası'nda oynadım. Ancak bu sezon şampiyonluk yolunda oynadığımız son maçlarda tanık olduğum duygu yoğunluğunu hiçbir yerde görmedim. Taraftarın heyecanı ve tutkusu muhteşemdi." diye konuştu. Beşiktaş'ta bu sezon toplam 41 resmi maça çıkan Mario Gomez, 28 gol ve 6 asistlik performansıyla ülkesi Almanya'nın Euro 2016 kadrosuna girmeyi başardı.

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