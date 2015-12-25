Mario Gomez'in büyük başarısı!

Sezon başında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiralanan

, şu ana kadar gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Siyah-beyazlı formayla 21 resmi maça çıkan Alman futbolcu, 14 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Gomez, yakaladığı bu istatistikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde en çok gol atan kiralık futbolcu oldu. 30 yaşındaki futbolcu dışında, hiçbir kiralık oyuncu şu ana kadar 10 gol barajını aşamadı.

Dzeko, Balotelli ve Falcao'ya fark attı

Mario Gomez,

'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok önemli ismini geride bıraktı.

Bu sezon Serie A'da Roma forması giyen Edin Dzeko, Milan'da ter döken Mario Balotelli, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de oynayan Radamel Falcao, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Sevilla'nın başarısı için mücadele eden Ciro Immobile, Villarreal'de top koşturan Leo Baptistao, kariyerini Malaga'da sürdürenRoque Santa Cruz ile Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Monaco formasıyla çıkış arayan Stephan El Shaarawy, şu ana kadarki performanslarıyla Gomez'in çok gerisinde kaldı.

Söz konusu isimlerden Dzeko, sezonun geride kalan bölümünde 5, Leo Baptistao 4, Immobile ve El Shaarawy üçer, Falcao, Balotelli ve Santa Cruz ise birer gol atabildi. Dzeko dışındaki diğer 6 yıldız ismin attığı gollerin toplamının, Gomez'in gerisinde kalması ise dikkati çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Forma giydiği son 4 maçta da gol attı

Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 resmi maçta da gol attı.

Gomez, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de sırasıyla Kayseri

, Galatasaray ve Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yaptığı müsabakaların hepsinde birer gol kaydetti.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmanın 9'unda gol atma başarısı gösteren Gomez, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kiralık golcüler

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu sezon en çok gol atan kiralık futbolcular şöyle:

Futbolcu Takım Maç Gol

Mario Gomez Beşiktaş 21 14

Borja Baston Eibar 16 8

Valere Germain Nice 20 7

Alessandro Matri Lazio 19 6

Sloan Privat Guingamp 19 6

Mohamed Salah Roma 19 6

Antonio Sanabria Sporting Gijon 10 5

Manuel Lanzini West Ham United 14 5

Edin Dzeko Roma 21 5

Mario Pasalic Monaco 21 5

Mario GomezBeşiktaşspor