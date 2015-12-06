Mario Gomez, İlhan Mansız'a Ortak oldu

FutbolArena Detay- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.



Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Mario Gomez, attığı bu golle siyah beyazlıların 2000'li yıllarına damga vurmuş oldu.



Kayserispor karşısında attığı golle ligdeki 10. golünü kaydeden Mario Gomez, Beşiktaş'ta İlhan Mansız sonrası 14 haftada çift haneli gollere ulaşan ilk futbolcu oldu.



Bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 10 gole imza atan Alman golcü, bunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da 1 gol atmıştı.

