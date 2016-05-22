Mario Gomez “Doğum Günümde Kupa İstiyorum”

Beşiktaş'ın Alman yıldzı Mario Gomez, Alman basınına bir röportaj verdi. Bild am Sonntag'a konuşan Gomez, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa Şampiyonası için kendisini hazır hissettiğini, hedefinin kupa olduğunu söyledi.



Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konusunda kesin kararını vermediğini belirterek, "Burada kalmayı kesinlikle düşünebilirim. Görüşmeler yeni başlıyor. Bu görüşmelerin ardından ne olacağı netleşecek" dedi.



'Doğum günümde kupayı istiyorum'



Mario Gomez "Almanya'yla Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. EURO 2016'nın 10 Temmuz'daki finaline çıkmak istiyorum. Çünkü o tarih aynı zamanda benim doğum günüm ve doğun günümde kupayı kaldırmak istiyorum" diye konuştu.



Brezilya'yı telafi etme peşinde



2014 Dünya Kupası'nda ülkesinin şampiyon olduğunu ancak kendisinin o takımın kadrosunda yer almadığını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Brezilya'daki Dünya Kupası'nda arkadaşlarımın yaşadığı mutluluğu ben de yaşamak istiyorum. Birlikte bir turnuvayı kazanmak müthiş bir duygu. Ben bunu hiç yaşamadım. Ben de yaşamak istiyorum" dedi.



'Sadece 1 dakika oynasam bile...'



Joachim Löw'ün kendisine güvendiğini belirten Gomez şöyle devam etti: "Hocam benim formda olduğumu ve bana güvenebileceğini biliyor. Ne zaman ve nasıl benden istifade edeceğine karar verecek. Eğer turnuva boyunca beni sadece 1 dakika oynatsa bile, o 1 dakikada ben elimden geleni yapacağım"