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Mario Gomez'den ilginç kıyaslama

Beşiktaş'ın super golcusu Mario Gomez hocası Şenol Güneş'i Felix Magath ile kıyasladı, kariyeri ile değerlendirmelerde bulunan Gomez samimi açıklamalarda bulundu

Mario Gomez'den ilginç kıyaslama

 Alman golcü, Şenol Güneş’in, ünlü Alman teknik direktör Felix Magath’tan bile daha sıkı antrenman yaptıran bir teknik adam olduğunu dile getirdi. 

"O idmanlar sayesinde bugün ayaktayım"

Güneş ile Magath’ı tartıya çıkaran Gomez'in, “Açıkçası Beşiktaş’a ilk geldiğimde antrenmanları çok ağır ve yorucu bulmuştum. Felix Magath’tan bile daha katı bir teknik direktör ile çalışacağımı beklemiyordum. Gerçekten Şenol Güneş’in antrenmanları, Magath’ın çalışmalarından daha yorucu. Ama ben o idmanlar sayesinde bugün ayaktayım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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