Mario Gomez attı Günay Güvenç göz yaşlarına hakim olamadı

Wesley Sneijder'in attığı golde hatası büyük olan Günay Güvenç tam golün şokunu yaşarken Mario Gomez'in golü geldi, şoku yaşarken döktüğü göz yaşları sevinçten mi üzüntüden mi anlaşılamadı
Defans arkasına seken topta kalesini terk eden kaleci Günay'ın Andreas Beck'le yaşadığı anlaşmazlık sonrası araya giren Sneijder uzaklardan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş'a karşı kariyerinde ikinci golünü atan Sneijder, siyah-beyazlılara karşı diğer golünü de geçen sezonun 33. haftasında kaleci Günay'a karşı atmıştı.
Bu golden 2 dakika sonra Beşiktaş Mario Gomez'le beraberliği yakaladı. Bu gol genç kaleciye moral oldu. Ersan Gülüm gol sevincini, golden sonra gözleri dolan kaleci Günay'la paylaşarak arkadaşını teselli etti.