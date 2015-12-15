Mario Gomez Attı Beşiktaş Sezon Sonra Yeniden Başardı

Beşiktaş'ın sezon öncesi İtalya Birinci Futbol Ligi takımı Fiorentina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mario Gomez, şu ana kadar gösterdiği performansla siyah-beyazlı camianın büyük beğenisini kazandı.

Ligin geride kalan 15 haftasında 11 gol kaydeden, 30 yaşındaki futbolcu, şimdiden Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı. Zira, Türkiye'deki ilk 2 derbisinde 3 gol kaydeden Gomez, 4 sezon sonra hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu unvanını elde etti.

Beşiktaş'ta son olarak eski İspanyol futbolcu Guti Hernandez, 2010-2011 sezonundaki ilk 2 derbisinde penaltıdan bulduğu gollerle hem sarı-lacivertlilerin hem de sarı-kırmızılıların filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Gomez atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş, Mario Gomez'in ligde gol attığı 8 maçın 7'sini kazandı ve bu karşılaşmalarda 22 puan topladı.

Son 13'ü ilk 11'de olmak üzere bu sezonki tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Alman futbolcu, bu mücadelelerin 8'inde gol atma başarısı gösterdi.

Mario Gomez'in gol attığı maçlarda siyah-beyazlı ekip sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Antalyaspor, Medicana Sivasspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı yendi.

Beşiktaş, deneyimli futbolcunun gol attığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Demba Ba'yla arasındaki farkı açıyor

Mario Gomez, şu ana kadar gösterdiği performansla Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'yla arasındaki farkı da açmaya başladı.

Senegalli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısını 9 golle tamamlarken, Alman futbolcu ise 15 hafta sonunda 11 gole ulaştı. Gomez, siyah-beyazlı formayla resmi maçlardaki gol sayısını ise 13'e yükseltti.

Demba Ba, geçen sezon ligi 18 golle tamamlarken, Gomez'in sezon sonunda kaç gole ulaşacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

İlhan Mansız'a bir gol kaldı

Mario Gomez, eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız'ın 2001-2002 sezonundaki ilk yarı performansına da çok yaklaştı.

Alman futbolcu, geride kalan 2 haftada bir gol bulması halinde İlhan Mansız'ın, ilk yarısında 12 gol attığı 2001-2002 sezonundaki performansını egale edecek.

Gomez, Osmanlıspor ve Torku Konyaspor mücadelelerinde gol atması halinde ise ilk yarılar itibarıyla 1989-1990 sezonunun ilk yarısını 17 golle tamamlayan Feyyaz Uçar'ın ardından en iyi performansı gösteren siyah-beyazlı futbolcu olacak.

Fiorentina'da 47 maçta 14 gol atmıştı

Mario Gomez, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında formasını giydiği Fiorentina'yla 47 maçta toplam 14 gol atmıştı.

Beşiktaş formasıyla 20 resmi maçta 13 gol kaydeden Alman futbolcu, rakip fileleri 2 kez daha havalandırması halinde İtalyan kulübünde 2 sezonda attığı gol sayısını geride bırakacak.