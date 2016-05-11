Marin ve Fatih Atik artık Trabzonspor'da Yok!

Trabzonspor , sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Marko Marin ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fatih Atik'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu.



Bordo-Mavili ekiple ligde 24, kupada ise 5 karşılaşmada boy gösteren Marin, 2 gol 5 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.



27 yaşındaki futbolcu sezon içerisinde Aykut Demir'le antrenmanda ettiği kavgayla gündeme gelmiş ve Alman futbolcu sahadan çıkarken İngilizce olarak ''Gördünüz mü, Kulüp bu işte'' diyerek sitem etmişti.

Konuyla ilgili Bordo-Mavili ekibin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:



Kulübümüzle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marko Marin ve Fatih Atik’e Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Rıza Egemen ve Futbol Koordinatörümüz Yılmaz Büyükaydın tarafından plaket verildi.



Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Marin ve Fatih’e hizmetleri dolayısıyla teşekkür edip, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.