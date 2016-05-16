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Marcelo Beşiktaş’ta Oynamaya Devam Edecek

Beşiktaş’ın tecrübeli stoper oyuncusu Marcelo Beşiktaş teknik heyetinin verdiği karar ile siyah beyazlı kulüpte oynamaya devam edecek.

Marcelo Beşiktaş’ta Oynamaya Devam Edecek
Beşiktaş yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadroya katılan stoper Marcelo'nun takımda kalmasına karar verdi.

Milliyet'in haberine göre; Hannover'den kiralanan Marcelo'nun satın alma opsiyonu kullanılacak. Milosevic'e karşlık kiralanan 28 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon avro.

Brezilyalı stoper Ocak ayından bu yanan 15 maçta Beşiktaş forması giyerken Osmanlıspor'a karşı şampiyonluk maçında 2 de gol atmıştı..
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