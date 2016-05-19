Marcelo: Beşiktaş’ta Kalmak İstiyorum, Beşiktaş Çok Büyük Bir Takım

GOLLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

"UMARIM BEŞİKTAŞ İLE DEVAM EDERİM"

Marcelo, kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya esprili bir şekilde, o sırada arkasından geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı işaret ederek, "Geleceğim ile ilgili durumu bilmiyorum. Başkana sormanız gerekiyor. Ama ben burada çok mutluyum ve kalmak istiyorum. Tabii kararı verecek olan kulüpler ama umarım benim istediğim karar çıkar ve seneye Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynarım" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise transferi ile alakalı, "Beşiktaş ile henüz şahsi bir görüşmem olmadı ama menajerim bununla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyor. Yakın zamanda çözüme kavuşacaktır. Umarım Beşiktaş ile devam ederim" dedi.

Şampiyonluğu hak eden takımın Beşiktaş olduğunu belirten Brezilyalı stoper, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten şampiyon olmak için çok çalıştık ve başardık. Ben takıma sezonun 2. yarısında katıldım ama geldiğimde zaten lider olan ve çok iyi bir futbol oynayan takıma geldiğimi biliyordum. Uyum sürecini çabuk atlattım. Takım olarak da çok iyi çalıştık ve sahada her zaman çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Beşiktaş çok büyük bir takım ve her zaman şampiyon olması gereken ve bunun için oynaması gereken bir takım. Bu nedenle de futbolcular burada forma giymek ister" şeklinde konuştu.