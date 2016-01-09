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Manuel Neuer Christian Frücht İsmini Özel Hazırlıyor!

İkinci yarı hazırlıklarını Katar'da devam eden Bayern Münih kadrosuna 15 yaşındaki Christian Frücht isminide dahil etti, genç yetenekle Manuel Neuer özel olarak ilgileniyor

Manuel Neuer Christian Frücht İsmini Özel Hazırlıyor!

 Ligin ikinci yarısına Katar'da hazırlanan Bayern Münih'in kamp kadrosunda 15 yaşındaki bir dev de var. Daha şimdiden 1.90 m. boya sahip kaleci Christian Früchtl, dünyanın en iyi kalecisi kabul edilen Manuel Neuer ile birlikte çalışıyor.

15 YAŞINDA DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLDU

Christian Früchtl, 1.5 yıl önce SpVgg Deggendorf takımının gençlerinden Bayern Münih'e transfer oldu. Dev fiziği ve büyük yetenekleriyle U-16 milli takımının kalesine kadar yükseldi. Antrenör Guardiola bu başarısının karşılığı olarak Früchtl'i kamp kadrosuna aldı.

"OKULDAN ÖZEL İZİN ALDIK"

Bayern Münih'in sportif direktörü Matthias Sammer, Früchtl'in muhteşem bir fiziğe sahip olduğunu belirterek, "Müthiş bir yetenek. Çok küçük yaşta olmasına rağmen şımarmayacak karakterde bir genç. Kampa götürmek için okulundan özel izin aldık. Bir süre önce tanıştığım ailesi de onay verdi" dedi.
NEUER HASTASI

Früchtl'in evdeki yatak odasının her tarafı Bayern Müünih logosu ile kaplı. Çarşafı, nevresimi, yastık kılıfı, duvarlardaki süsler, Neuer atkısı Früchtl'in odasını süslüyor.
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Bayern MünihKatar
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