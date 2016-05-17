Manisaspor’un Yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak!

Manisaspor , teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı. Altıparmak, 19 Mayıs Stadyumu kulüp yönetim binasında Başkan Abdullah Mergen ile yaptığı görüşme sonrasında 1 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Başkan Abdullah Mergen, bu yeni birlikteliğin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, "Mehmet Altıparmak hocamız geçmişte görev aldığı takımlarda oynattığı futbol ile Türk futbol kamuoyunun beğenisini kazanmış önemli bir isim. Kendisinin kulübümüze çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olan Manisaspor'da görev alacak olmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak ise, "Amacımız, geçmiş sezonlarda Süper Lig'de önemli işler gerçekleştiren Manisaspor'u layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmak" dedi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını ise Murat Özduran, Korhan Özen ve Şanver Göymen yapacak.