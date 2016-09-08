Manisaspor'un Kongolu futbolcusu Müslüman oldu

Manisaspor, Kongolu futbolcu Constantin Christ Olsen Bakaki Müslüman oldu...

Ege ekibinin Kongo Ligi'nin Diables Noirs takımından transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcu Manisa İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

Manisaspor Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamada bulundu;

Futbolcumuz Constantin Christ Olsen Bakaki, geçtiğimiz günlerde yaptığı müracaatın ardından dün Manisa İl Müftülüğü'nde, İl Müftüsü Sinan Cihan, İkinci Başkanımız Hakkı Övünç ve futbolcunun menajeri Gökhan Bağcılar'ın katıldığı törende Müslüman oldu.

Kuran-ı Kerim'den ayetlerin ve duaların okunduğu törende Bakaki, şahitler Övünç ve Bağcılar'ın huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Bilal adını aldı.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Bakaki'ye ihtida belgesini takdim ederken, Fransızca Kuran'ı Kerim'de hediye etti. Bakaki, uzun süredir İslamiyeti araştırdığını ve kendisine Müslümanlığı nasip ettiği için Allah'a şükür ettiğini söyledi.