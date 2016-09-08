Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Manisaspor'un Kongolu futbolcusu Müslüman oldu

Manisaspor'un Kongolu futbolcusu Constantin Christ Olsen Bakaki dün Manisa İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

Manisaspor'un Kongolu futbolcusu Müslüman oldu

 Manisaspor, Kongolu futbolcu Constantin Christ Olsen Bakaki Müslüman oldu...

Ege ekibinin Kongo Ligi'nin Diables Noirs takımından transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcu Manisa İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

Manisaspor Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamada bulundu;

Futbolcumuz Constantin Christ Olsen Bakaki, geçtiğimiz günlerde yaptığı müracaatın ardından dün Manisa İl Müftülüğü'nde, İl Müftüsü Sinan Cihan, İkinci Başkanımız Hakkı Övünç ve futbolcunun menajeri Gökhan Bağcılar'ın katıldığı törende Müslüman oldu.

Kuran-ı Kerim'den ayetlerin ve duaların okunduğu törende Bakaki, şahitler Övünç ve Bağcılar'ın huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Bilal adını aldı.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Bakaki'ye ihtida belgesini takdim ederken, Fransızca Kuran'ı Kerim'de hediye etti. Bakaki, uzun süredir İslamiyeti araştırdığını ve kendisine Müslümanlığı nasip ettiği için Allah'a şükür ettiğini söyledi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
ManisasporKongolu Futbolcusu Constantin Christ Olsen BakakiConstantin Christ Olsen Bakaki Müslüman Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.