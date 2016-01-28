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Mancini istedi Marco Fumagalli İnter'de!

Galatasaray'ın Mancini döneminde scout ekibinde maç analiz sorumlusu olarak işine devam eden Marco Fumagalli italyan teknik adamın isteği ile İnter kulübü ile anlaştı

Mancini istedi Marco Fumagalli İnter'de!

 Teknik direktör Mustafa Denizli'ye kalsa Galatasaray devre arası transfer döneminin en hareketli kulübü olacaktı, ancak UEFA Fair Play kriteri, Sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağladı. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın İngiltere ya da Çin'de bir kulübe satılması maksimum düzeyde isteniyor.

MANCINI, İTALYAN MARCO'YU KOPARDI

Galatasaray henüz Burak Yılmaz'ı satabilmiş değil ancak İtalyan kulübü Inter, Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinden önemli bir ismi transfer etti. Galatasaray'ın scout ekibinde maç analiz sorumlusu olarak 2 yıldır görev yapan İtalyan Marco Fumagalli'yi, Inter'in teknik direktörü Roberto Mancini Sarı-kırmızılı kulüpten kopardı.

EMRE UTKUCAN KESFETMİŞTİ

Fumagalli maç analiz sorumlusu olarak Emre Utkucan tarafından Galatasaray'a getirilmiş ve Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Denizli ile de başarıyla çalışmıştı. Ana dili İtalyanca kadar İspanyolca, Fransızca ve İngilizce konuşan Marco Fumagalli, yurt dışındaki konferanslarda da başarıyla Galatasaray'ı temsil ediyordu. Mancini, kapasitesini çok iyi bildiği Marco Fumagalli'yi Inter'e transfer ederek kendi teknik ekibine kattı.
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Marco Fumagalli
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