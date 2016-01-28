Mancini istedi Marco Fumagalli İnter'de!

Teknik direktör Mustafa Denizli'ye kalsa Galatasaray devre arası transfer döneminin en hareketli kulübü olacaktı, ancak UEFA Fair Play kriteri, Sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağladı. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın İngiltere ya da Çin'de bir kulübe satılması maksimum düzeyde isteniyor.
Teknik direktör Mustafa Denizli'ye kalsa Galatasaray devre arası transfer döneminin en hareketli kulübü olacaktı, ancak UEFA Fair Play kriteri, Sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağladı. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın İngiltere ya da Çin'de bir kulübe satılması maksimum düzeyde isteniyor.