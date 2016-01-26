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Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti

Fenerbahçe'de bitecek olan sözleşmesi hala yenilenmeyen Caner Erkin için İnter teknik direktörü Mancini yıldız oyuncuya "Seni takımda görmek istiyorum" dedi.

Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti

 Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e İtalyan teknik direktör Roberto Mancini göz koydu.

"HER TÜRLÜ YARDIMI YAPARIM"

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; İnter ile Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren kurt hocanın, Caner'e mesaj göndererek, "Galatasaray'ı çalıştırırken de seni çok beğeniyordum. Bize gel. Seni bu takımda görmeyi çok isterim. Fenerbahçe'de çok büyük bir performans gösteriyorsun. Seni hayranlıkla izliyorum. Inter'de forma giymen için her türlü yardımı yaparım" dediği belirtiliyor.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Mancini'nin bu teklifi karşısında bir karar veremeyen Caner Erkin'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertli futbolcunun yakın çevresine, "Mancini'nin benimle ilgilenmesi sevindirici. Onun gibi çok önemli bir hoca tarafından beğenilmek hoşuma gidiyor. Ancak şu anda transferi düşünecek durumda değilim. Odaklandığım tek şey Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Bunlar sezon sonunda görüşülür. Şu anda konuşmak için çor erken" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında.
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Caner Erkin
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