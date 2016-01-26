Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e İtalyan teknik direktör Roberto Mancini göz koydu.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e İtalyan teknik direktör Roberto Mancini göz koydu.
Fenerbahçe'de bitecek olan sözleşmesi hala yenilenmeyen Caner Erkin için İnter teknik direktörü Mancini yıldız oyuncuya "Seni takımda görmek istiyorum" dedi.
26 Ocak 2016 Salı 13:02
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e İtalyan teknik direktör Roberto Mancini göz koydu.