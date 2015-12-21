Manchester'da Mourinho Sesleri

The Sun gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta Premier Lig ekibi Chelsea'deki görevinden ayrılan Jose Mourinho, Manchester United'la prensipte anlaştı. Habere göre cumartesi oynanan ve ev sahibi takımın yenilgisiyle sonuçlanan Manchester United- Norwich City maçı öncesi kırmızı şeytanlar, Mourinho'ya teklifte bulundu.



Hollandalı çalıştırıcının deplasmanda oynayacağı Stoke City karşılaşmasından önce takımdan ayrılacağı öğrenilirken, takımın internet sitesinde yapılan ankete göre fanatiklerin %88'i teknik direktörlük görevine Mourinho'nun getirilmesini istediği öğrenildi.

Kimse sonuçlardan memnun değil

Ligde oynadıkları son 6 oyunu kazanamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne düşen 'Kırmızı Şeytanlar',kendilerine olan güveni yitirip Lig'de 5. sıraya geriledi. Cumartesi günkü Norwich City yenilgisinden sonra konuşan van Gaal: "Takımıma inanıyorum. Yönetimin ve oyuncularımın beni hala desteklediklerine inanıyorum." açıklamasında bulundu. Ancak gelen haberler bunun aksi olduğu yönde.

Transferler için 250 milyon pound harcayıp Ligde 5. sıraya gerilemek ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmek takımın fanatiklerini kızdırdı. Alınan son yenilgiden sonra konuyla ilgili açıklama yapan Hollandalı hoca: "En büyük desteğim oyuncularımdan. Oyuncular ve teknik direktörün arasındaki kimya çok önemli. Takımın fanatiklerinin, teknik direktöre olan inancı çok önemlidir. Üst üste üç maç kaybettik ve onların güveni sınandı." dedi.