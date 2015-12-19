Manchester United'ın tadı tuzu yok

Manchester United, kendi sahasında Norwich City'e 2-1 yenilerek beşinci sırada kaldı. Bu mağlubiyetle teknik direktör Luis Van Gaal'in geleceği tartışma konusu oldu.

NORWICH İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Manchester United, ilk dakikalardan itibaren Martial, Depay ve Ashley Young üçlüsüyle gol bulmaya çalıştı. 14. dakikada Memphis Depay, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu poziyonun hemen ardından ceza sahası içinde topla buluşan Wayne Rooney, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı ve Kırmızı Şeytanlar net fırsatı gole çeviremedi. İlk 30 dakikadaki baskıyı üzerinden atan Norwich City, Nathan Redmond'ın asistinde Cameron Jerome ile 38. dakikada 1-0 öne geçti ve Old Trafford büyük bir sessizliğe gömüldü. İlk yarı Norwich City'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





MARTIAL SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İkinci yarıda Norwich'in bu üstünlüğünü bitirmek isteyen ManU, ikinci bir şoku yaşadı ve deplasman ekibi 58. dakikada Alexander Tettey ile 2. golü buldu. Kırmızı Şeytanlar, bu gole Anthony Martial ile 66. dakikada karşılık verebildi ve skoru 2-1'e getirdi. Anthony Martial, attığı bu golle Manchester United'daki 3 aylık suskunluğunu bozdu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Norwich City 2-1 kazandı ve puanını 17'ye çıkararak rahat bir nefes aldı. Manchester United ise aldığı bu sürpriz mağlubiyetle iç sahadaki ilk yenilgisini aldı ve 29 puanla 5. sırada kendine yer buldu. ManU'lu taraftarlar, 89. dakikada stadı terk etti.

(Kaynak: SporAlemi)