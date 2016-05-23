Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!

Kırmızı Şeytanlar'la 3 yıllık anlaşma imzalayan ve göreve geldiği ilk yıl, ligi 2. sırada bitiren van Gaal'in, Mancehster United'la geçirdiği 2. sezondaki performansı pek çok kişi tarafından beğenilmedi. Üst üste yenilgiler alan, taraftarların maçta uyumasına neden olacak kadar 'sıkıcı' bir futbol ortaya koyan Hollandalı teknik adam, sezonun ortalarına doğru koltuğunun sallanmakta olduğunun sinyallerini vermişti.



"Lütfen gitsin"



Yönetim olarak taraftarların nezdinde sınıfta kalan van Gaal için bardağı taşıran son damla takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenişi oldu. Kulübün fanatikleri ve yönetim kanadında bulunan idareciler, gelecek sezona, takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki teknik adamla devam edilmemesi konusunda hemfikirdi.



Ancak bitimine 1 yıl kala sözleşmenin feshedilmesi, United için Hollandalı'ya ödenecek yüklü bir tazminat demekti. Kulüp başkanı Ed Woodward, her fırsatta sözleşme şartlarına uyulması gerektiğini ve van Gaal'in işine son verilmemesi düşündüğünü belirtmişti.



Oyuncular da mutlu değil



Maçlarda van Gaal'e karşıt pankartların açılması, ve ya taraftarın onu yuhalaması Hollandalı'nın umuru değildi. Ligin neredeyse ikinci yarısından beri süregelen Mourinho dedikodularına da aldırış etmiyordu. Maç kaybettikçe asabileşen menajerin çok geçmeden takımdaki oyuncularla da arası bozuldu. Başta De Gea olmak üzere bir çok oyuncu, yeni sezona van Gaal önderliğinde devam edilmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini belirtti.



Takım tarihinde bir ilk



Manchester United, 25 yıldan sonra bir ilki yaşayarak Premier Ligi ilk 4'ün içinde bitirmedi. Ligi 66 puanla 5. sırada bitiren Kırmızı Şeytanlar, sezonun kapanış maçında rakibi Bournemouth'u 3-1 yendi.Maç sonunda mikrofonu eline alan teknik adam, taraftara 'bir sezon daha buradayım' mesajını verdi.



Takımın değiştiğini ve amacına çok yaklaştığını belirten van Gaal, oyuncuları ve performansından mutlu olduğunu belirterek hayranların kendisinden olmayacak şeyleri beklediğini vurguladı. 'İstediğiniz şey zaman alıyor, siz hemen sonuç bekliyorsunuz' diyen Hollandalı'nın ekibi, daha sonra FA Cup finalinde Crystal Palace'i yenerek 2017 UEFA Avrupa Kupasına son anda dahil olabildi.



Mourinho dönemi başlıyor



Ancak bugün, sabah saatlerinde Manu'nun başkanı Ed Woodward, Louis van Gaal'i Carrington tesislerine çağırarak teknik adamla görüştü. Van Gaal'in takımdaki yardımcılarının da hazır bulunduğu görüşmede taraflar anlaşma sağladı ve başkan Woodward basına Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı. Takımın menajerlik koltuğuna getirilecek isim Jose Mourinho olacak. Manchester temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Portekizli teknik adam ile işi resmiyete dökeceği ve çok kısa bir süre içinde yeni teknik direktör olarak Mourinho'nun ilan edeceği belirtildi.