Manchester United Şampiyonlar Liginde Tutunamadı

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6. maçında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a 3-2 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Kırmızı Şeytanlar Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Anthony Martial ile 1-0 öne geçen İngiliz temsilcisi bu golden 3 dakika sonra Wolfsburg'lu Naldo'nun golüne engel olamadı ve mücadeleye eşitlik geldi. 29. dakikada Vierinha sahneye çıktı ve Kurtları 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi ve takımlar soyunma odasının yolunu tuttu.

2. yarıya etkili başlayan Kırmızı Şeytanlar yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı. 82. dakikada Wolfsburg'lu Josuha Guilavogui topu kendi kalesine gönderdi ve skoru 2-2 yaptı. 84. dakikada Naldo sahneye bir kez daha çıktı ve maçın skorunu tayin etti. Bu sonuçla Manchester United Şampiyonlar Ligi macerasına grup aşamalarında veda etti. Wolfsburg ise 12 puanla B Grubu'nu lider tamamladı.