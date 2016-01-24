Manchester United sahasında vuruldu

İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada Manchester United, kendi sahasında Southampton'a 1-0 mağlup olarak 5. sırada kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada Manchester United, kendi sahasında Southampton'a 1-0 mağlup olarak 5. sırada kaldı.
Premier lig'de aldığı sonuçlar ile kötü günler yaşayan Manchester United evinde oynadığı Southampton maçını 1-0 kaybederek büyük şok yaşadı
24 Ocak 2016 Pazar 13:47
İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada Manchester United, kendi sahasında Southampton'a 1-0 mağlup olarak 5. sırada kaldı.