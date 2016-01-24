Manchester United sahasında vuruldu

İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada Manchester United, kendi sahasında Southampton'a 1-0 mağlup olarak 5. sırada kaldı.



SON DAKİKALARDA ÜZÜLDÜLER

Premier Lig'de zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Manchester United, 23. hafta maçında Southampton'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizlik 87. dakikada Austin'in golüyle bozuldu ve Southampton, Old Trafford'da 1-0 öne geçti. Son dakikalarda kalesini gole kapamayı başaran konuk ekip, Manchester United deplasmanından tek farklı galip döndü.

Bu sonucun ardından Southampton, Premier Lig'de 223. hafta sonunda 33 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Manchester United ise 37 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.

(Kaynak: sporalemi.com.tr)