Manchester United Oyuncularına Saldırı Düzenlendi!

İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Manchester United arasında oynanacak maç, taraftarların stat dışında neden oldukları olaylar sebebiyle 45 dakika gecikmeli başladı.
West Ham United'ın 112 yıldır maçlarını oynadığı Upton Park'a son kez çıkacağı maç öncesinde taraftarlar Manchester United takım otobüsüne saldırdı. Stat çevresindeki West Ham taraftarları Manchester United kafilesini taşıyan otobüsün geldiğini görünce içecek şişeleri ve taşlarla saldırdı. Takım otobüsüne atılan taşlar sebebiyle camların bir bölümü kırıldı.
West Ham United'ın 112 yıldır maçlarını oynadığı Upton Park'a son kez çıkacağı maç öncesinde taraftarlar Manchester United takım otobüsüne saldırdı. Stat çevresindeki West Ham taraftarları Manchester United kafilesini taşıyan otobüsün geldiğini görünce içecek şişeleri ve taşlarla saldırdı. Takım otobüsüne atılan taşlar sebebiyle camların bir bölümü kırıldı.