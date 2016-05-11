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Manchester United Oyuncularına Saldırı Düzenlendi!

Manchester United, West Ham United maçı öncesi Londra'ya geldi. Burada öfkeli West Ham United taraftarlarının saldırısına uğradı

Manchester United Oyuncularına Saldırı Düzenlendi!
İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Manchester United arasında oynanacak maç, taraftarların stat dışında neden oldukları olaylar sebebiyle 45 dakika gecikmeli başladı.



West Ham United'ın 112 yıldır maçlarını oynadığı Upton Park'a son kez çıkacağı maç öncesinde taraftarlar Manchester United takım otobüsüne saldırdı. Stat çevresindeki West Ham taraftarları Manchester United kafilesini taşıyan otobüsün geldiğini görünce içecek şişeleri ve taşlarla saldırdı. Takım otobüsüne atılan taşlar sebebiyle camların bir bölümü kırıldı.

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