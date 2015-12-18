Manchester United - Norwich City Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Bournemouth deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan ve liderin 6 puan gerisine düşen Manchester United’da Louis Van Gaal eleştirilmeye devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar özellikle oynadığı futboldan dolayı eleştirilerin odak noktası oldu. Evinde maç kaybetmeyen tek takım olan Manchester United, Old Trafford’daki 7 maçta sadece 1 gol yedi. Konuk Norwich City ise haftaya girerken 14 puanda. Son lig maçında Everton’la 1-1 berabere kalan ekip 4 maçtır galibiyete hasret. Rakibiyle oynadığı son 3 maçta gol bulamayan Norwich’te Jarvis ve Wisdom sakat. Ev sahibinde ise Schweinsteiger, Young, Shaw, Valencia, Rojo ve Darmian yok. İçeride kolay kolay gol yemeyen Manchester United bu kez rahat bir galibiyete yakın.TURGAY

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