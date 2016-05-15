Manchester United Maçında Terör Engeli!

Premier Lig'in son haftasında Old Trafford'da bugün saat 17.00'de oynanması gereken Manchester United - Bournemouth mücadelesi bomba ihbarı nedeniyle ertelendi. Güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar stadı boşaltırken, tribünde de şüpheli paket bulundu. Bunun üzerine yetkililer, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.
Premier Lig'in son haftasında Old Trafford'da bugün saat 17.00'de oynanması gereken Manchester United - Bournemouth mücadelesi bomba ihbarı nedeniyle ertelendi. Güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar stadı boşaltırken, tribünde de şüpheli paket bulundu. Bunun üzerine yetkililer, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.