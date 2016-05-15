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Manchester United Maçında Terör Engeli!

Dünyada devam eden ve özellikle sivil halkı hedef alan terör saldırı nedeni ile Manchester United-Bournemouth maçı başka bir tarihe ertelendı.

Manchester United Maçında Terör Engeli!
İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanacak olan Manchester United-Bournemouth maçı terör şüphesi nedeniyle ertelendi. 

Premier Lig'in son haftasında Old Trafford'da bugün saat 17.00'de oynanması gereken Manchester United - Bournemouth mücadelesi bomba ihbarı nedeniyle ertelendi. Güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar stadı boşaltırken, tribünde de şüpheli paket bulundu. Bunun üzerine yetkililer, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.
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