Manchester United kazandı Wayne Rooney tarih yazdı

İngiltere Birinci Futbol Ligi'nde (Premier Lig) 22. haftasının önemli maçında Manchester United, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti.



Anfield Road Stadı'nda oynanan maça Liverpool hızlı başladı. Ev sahibi ekip, girdiği pozisyonlarda İspanyol kaleci David de Gea'yı geçemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takımda pozisyonlara girerken, 78. dakikada sahneye Wayne Rooney çıktı. Manchester United'in yıldız futbolcusu attığı golle takımına galibiyeti getirdi.





ROONEY TARİHE GEÇTİ

Rooney, bu golle Premier Lig tarihine de geçti. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de aynı takımda en fazla gol atan (176) oyuncu oldu. Daha önceki rekor Arsenal formasıyla 175 gol kaydeden Fransız futbolcu Thierry Henry'e aitti.

Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartan Manchester United, haftayı 5. sırada tamamladı. Liverpool ise 31 puanda kalarak, zirveden oldukça uzaklaştı.