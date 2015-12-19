Manchester United'ın Luis Nani Aşkı Yeniden Kabardı

Manchester United, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nani'yi takıma geri getirmek için girişimlerini hızlandırdı. Nani'yle görüşen İngiliz ekibi, "Takımımla görüşün" yanıtını aldı.





NANI'LE TEMASA GEÇTİLER

İngiliz basını, Nani'nin gönderilmesini büyük hata olarak yorumlarken takımın 4. sırada olmasının ve liderle arasında 7 puan fark bulunmasının nedenlerinden biri olarak Nani'nin gönderilmesini gösterdi. Manchester taraftarları da Nani'nin gönderilmesinden dolayı tepkililerini sosyal medyada gösterince İngiliz kulübü Nani'yle temasa geçti.

YORUMCULAR ELEŞTİRDİ

Manchesterlı taraftarların tepkisine Skys Sports TV yorumcularından Paul Merson, "Nani geçen sezon Sporting'de kiralık oynadı. Bu sezon Manchester'da kalmalıydı. Ateşli olduğu zamanlar işbitiriciydi" yorumunu yaptı. Ligde toplam 21 gol atan Manchester'da Rooney'nin 7 gol attığına dikkat çeken Paul Merson "Nani, Fenerbahçe'de 6 gol 4 asistle oynuyor. Hem de yeni kurulan bir takımda tam performansını da sergileyemiyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI KISKANDIRDI

Nani'nin Fenerbahçe'deki performansı İngilizleri kıskandırırken, Manchester United'ın Nani'ye "Seni yeniden Manchester'da görmek isteriz" demesine Portekizli oyuncunun "Artık dönmem çok zor. Benden önce böyle bir konuda kulübümle görüşmeniz lazım" yanıtı verdi. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme yaptığı ve "Sen bir yıldızsın. Kendini ispatlamana gerek yok. Senden takım oyununa ayak uydurmanı ve gerçek performansına ulaşmanı bekliyorum" dediği belirlendi.

(Kaynak: Takvim)