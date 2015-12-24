Manchester United gönderdiğine bin pişman

Fenerbahçe'de son haftalarda

ve Van Persie'nin performanslarındaki artış ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı.

'dan ayrılan

, Nani,

ve

, bu sezon toplamda 45 gol kaydetti.

Gönderilen 4 isim Manchester United'ı solladı

Bu dörtlü attıkları gol sayısıyla bu sezon sadece 35 golü bulunan Manchester United takımının tamamının gol sayısını geçmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya

'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerin 3'ünü Nani ve Van Persie kaydetmişti.

Paris Saint-Germain forması giyen Di Maria, 21 resmi maçta 9 gol kaydetti, 11 asist yaptı. Futbol yaşantısına Bayer Leverkusen'de devam eden Hernandez ise çıktığı 25 resmi maçta 19 gol attı ve 2 asist yaptı.

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