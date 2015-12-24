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Manchester United gönderdiğine bin pişman

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu sezon yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından Louis Van Gaal'in istemediği için takımdan gönderilen Di Maria, Nani, Hernandez ve Robin Van Persie gibi oyuncular gittikleri takımlarda başarılı performansları ile parmak ısırtıyor

Manchester United gönderdiğine bin pişman
 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu sezon yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından  Louis Van Gaal'in istemediği için takımdan gönderilen Di Maria, Nani, Hernandez ve Robin Van Persie gibi oyuncular gittikleri takımlarda başarılı performansları ile parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'de son haftalarda Nani ve Van Persie'nin performanslarındaki artış ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 



Manchester United'dan ayrılan Di Maria, Nani, Hernandezve Robin Van Persie, bu sezon toplamda 45 gol kaydetti. 



Gönderilen 4 isim Manchester United'ı solladı



Bu dörtlü attıkları gol sayısıyla bu sezon sadece 35 golü bulunan Manchester United takımının tamamının gol sayısını geçmiş oldu. 



Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerin 3'ünü Nani ve Van Persie kaydetmişti. 



Paris Saint-Germain forması giyen Di Maria, 21 resmi maçta 9 gol kaydetti, 11 asist yaptı. Futbol yaşantısına Bayer Leverkusen'de devam eden Hernandez ise çıktığı 25 resmi maçta 19 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Manchester UnitedLouis Van Gaal
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