Manchester United gönderdiğine bin pişman

Fenerbahçe'de son haftalarda Nani ve Van Persie'nin performanslarındaki artış ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı.
Manchester United'dan ayrılan Di Maria, Nani, Hernandezve Robin Van Persie, bu sezon toplamda 45 gol kaydetti.
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Bu dörtlü attıkları gol sayısıyla bu sezon sadece 35 golü bulunan Manchester United takımının tamamının gol sayısını geçmiş oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerin 3'ünü Nani ve Van Persie kaydetmişti.
Paris Saint-Germain forması giyen Di Maria, 21 resmi maçta 9 gol kaydetti, 11 asist yaptı. Futbol yaşantısına Bayer Leverkusen'de devam eden Hernandez ise çıktığı 25 resmi maçta 19 gol attı ve 2 asist yaptı.