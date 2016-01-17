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Manchester United'da David De Gea net konuştu

Transfer döneminde adı sıkça Real Madrid ile anılan Manchester United'ın başarılı eldiveni David De Gea hakkında çıkan haberlere noktayı koydu

Manchester United'da David De Gea net konuştu

 Yaz transfer döneminde Real Madrid'in gözde hedeflerinden biri olan De Gea, teknik sıkıntılar sebebiyle İspanyol temsilcisine transfer olamamıştı. La Liga devinin transfer yasağı cezası almasıyla transferi yeniden gündeme gelen başarılı eldiven ise Manchester United'da mutlu olduğunu ifade etti.

Sky Sports'a konuşan De Gea, "Burada mutluyum, neşeliyim ve kulübe inancım tam. Schmeichel ve Van Der Sar, Premier Lig'in görmüş olduğu en iyi kalecilerdi. Onlar bu kulübün efsaneleri oldular ve ben de onlarla anılmak istiyorum. Dünyanın en iyi kalecisi olmak için her gün çok çalışıyorum. Şu an en iyi kim emin değilim, ama olmak istediğim bu. Manchester United ile kupalar kazanmak istiyorum." dedi.

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Real Madrid
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